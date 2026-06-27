Приятный вечер с бокалом вина может обернуться проблемой для вашего наряда.
Если вы случайно пролили красное вино на белую рубашку или уронили на светлое платье сочную клубнику, не спешите расстраиваться и отправляться за новым нарядом.
Вместо этого начните с удаления сложного загрязнения.
Если пятно свежее, сначала протрите его ватным диском, смоченным в уксусе.
Существует еще один способ, который поможет справиться с недавними загрязнениями.
Для этого засыпьте пятно от фруктов или вина солью. Соль впитает лишнюю жидкость.
После этого полейте загрязненный участок кипятком и аккуратно постирайте его вручную с использованием хозяйственного мыла.
Если же блузка или юбка долго хранились в шкафу, и вы заметили пятно только перед тем, как надеть их, вам понадобится бензиновое мыло.
После размягчения загрязнения удалите его с помощью нашатырного спирта. Чтобы избежать размазывания грязи, протирайте пятно, двигаясь от краев к центру.
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