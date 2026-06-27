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Как удалить пятна от вина с белой рубашки 0 84

Дом и сад
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как удалить пятна от вина с белой рубашки

Приятный вечер с бокалом вина может обернуться проблемой для вашего наряда.

 

Если вы случайно пролили красное вино на белую рубашку или уронили на светлое платье сочную клубнику, не спешите расстраиваться и отправляться за новым нарядом.

Вместо этого начните с удаления сложного загрязнения.

Если пятно свежее, сначала протрите его ватным диском, смоченным в уксусе.

Существует еще один способ, который поможет справиться с недавними загрязнениями.

Для этого засыпьте пятно от фруктов или вина солью. Соль впитает лишнюю жидкость.

После этого полейте загрязненный участок кипятком и аккуратно постирайте его вручную с использованием хозяйственного мыла.

Если же блузка или юбка долго хранились в шкафу, и вы заметили пятно только перед тем, как надеть их, вам понадобится бензиновое мыло.

После размягчения загрязнения удалите его с помощью нашатырного спирта. Чтобы избежать размазывания грязи, протирайте пятно, двигаясь от краев к центру.

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