Садоводы знают, что яичная скорлупа подходит не для всех растений.

Некоторые культуры плохо переносят скорлупу, так как предпочитают «кислую» почву.

Подготовка скорлупы к использованию

После приготовления омлета или домашней выпечки не стоит выбрасывать скорлупу. Она может стать отличным удобрением для некоторых растений.

Вареная скорлупа не подходит для использования, так как теряет свои полезные свойства после обработки.

Чтобы избавиться от неприятного запаха, необходимо тщательно промыть скорлупу.

Хранить остатки скорлупы рекомендуется в бумажных пакетах. При правильном хранении она подсохнет, и белковая пленка не повредится. Для насыщения почвы полезными компонентами нужно использовать только измельченную скорлупу.

Каким растениям подходит скорлупа

Яичная скорлупа станет эффективным удобрением для следующих растений:

1. Цветная капуста. Огородники рекомендуют добавлять горсть яичной скорлупы в лунки перед высадкой рассады. Чтобы защитить капусту от вредителей, можно насыпать немного скорлупы вокруг растения.

2. Слива. Качество плодов зависит от насыщенности кальцием. Скорлупа может стать отличным удобрением для сливы. Рекомендуется высыпать скорлупу возле корней дерева один раз в несколько лет, чтобы дерево оставалось здоровым.

3. Томаты. Если помидоры испытывают недостаток кальция, плоды начинают гнить. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо высаживать помидоры вместе со скорлупой.

4. Рассада. Использование скорлупы для рассады может предотвратить появление «черной ножки», распространенной проблемы среди огородников. Порошок можно добавить в емкость с рассадой.

5. Картофель. Чтобы вырастить крупный картофель, рекомендуется рассыпать скорлупу между рядами.

Регулярное использование удобрения для этих растений поможет улучшить урожай и защитит от болезней.

Для чего используют яичную скорлупу

Дачники часто используют яичную скорлупу в огороде, так как она служит отличным удобрением.

Также ее можно применять в следующих случаях:

Приготовление подкормки. Яичная скорлупа обеспечивает дополнительное питание для растений. Чтобы насытить растения полезными компонентами, нужно рассыпать скорлупу вокруг. Также можно приготовить раствор для полива.

Если растения нуждаются в дополнительном кальции, скорлупа подходит лучше всего. Она может использоваться на «кислых» почвах, насыщая грунт кислородом и повышая урожай.

Для борьбы с вредителями. Скорлупа поможет в борьбе с улитками, кротами или полевыми мышами. Однако лучше всего она проявляет себя в борьбе с медведкой.

Достаточно смешать скорлупу с маслом. Медведка съест приманку, но не сможет ее переварить и погибнет.

Скорлупу можно использовать не только в сухом, но и в жидком виде. Второй вариант предполагает приготовление настоев. Если не удалось заготовить скорлупу, можно приобрести готовые смеси в специализированных магазинах.