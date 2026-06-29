В этой статье мы расскажем о том, какие подкормки лучше всего подходят для чеснока и когда их следует применять.

Чем подкормить чеснок

Первую подкормку рекомендуется проводить, как только на грядке появятся ростки.

Для этого растворите в ведре воды ложку мочевины и полейте чеснок этим раствором.

Вторую подкормку можно осуществить примерно через месяц, когда на грядках уже будет хорошая ботва высотой около 20 сантиметров.

Растворите в ведре по столовой ложке сульфата калия и сульфата магния и полейте на влажную землю.

Третья подкормка проводится в период активного роста и формирования головок чеснока.

Можно использовать как фосфорно-калийные составы, так и древесную золу (стакан золы на квадратный метр). Золу также можно вносить в землю при посадке.