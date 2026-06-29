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Как омолодить кусты клубники без пересадки: простой и быстрый способ 0 153

Дом и сад
Дата публикации: 29.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как омолодить кусты клубники без пересадки: простой и быстрый способ

Если кустики клубники долго растут на одном месте, ягоды могут начать мельчать.

 

По этой причине многие дачники стараются пересаживать клубнику раз в несколько лет.

Однако существует более простой способ, который поможет легко омолодить кусты.

Для этого, на 3 или 4 год после сбора урожая, нужно провести несколько простых манипуляций. Лучше всего их выполнять в августе.

Сначала обрежьте кустики с помощью секатора. Затем уберите все листья и полейте грядки раствором марганцовки. После этого срезанные кустики следует присыпать перепревшим навозом или перегноем.

Между рядами можно посадить цветы, которые помогут сдерживать размножение нематоды, такие как календула и бархатцы.

Благодаря этим действиям в следующем сезоне можно снова ожидать сочные и крупные плоды.

Также важно, чтобы место, где растет клубника, было хорошо освещенным. Только при достаточном количестве света можно получить действительно сладкие ягоды.

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