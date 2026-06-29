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Как подкормить огурцы во время плодоношения для увеличения урожая 0 159

Дом и сад
Дата публикации: 29.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как подкормить огурцы во время плодоношения для увеличения урожая

Уход за огурцами — это искусство, которое приходит с опытом.

 

Эта культура требует не только регулярного полива, но и качественных подкормок.

Удобрения играют важную роль в период плодоношения огурцов. Правильный выбор подкормки может значительно увеличить урожай.

Даже когда появляются первые плоды, не поздно начать подкормку. Существуют специальные удобрения, о которых рассказывают опытные огородники.

В начале плодоношения огурцы можно опрыскивать мочевиной — 50 г на 10 л воды. Затем под корень рекомендуется поливать травяным настоем, разбавленным водой в соотношении 1:5.

Кроме того, в период плодоношения важной подкормкой является калийная селитра — 25 г на 15 л. Это средство способствует ускорению формирования новых плодов, однако зеленая масса не будет активно увеличиваться.

Огурцы в период плодоношения также подвержены различным болезням. Для профилактики в 10 л воды разбавляют 30-40 капель йода и 1 л сыворотки. Компоненты тщательно перемешивают и проводят опрыскивание, но не позднее чем за 3 недели до сбора урожая.

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