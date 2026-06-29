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Почему хозяйки используют чайный пакетик в унитазе: полезный лайфхак 0 274

Дом и сад
Дата публикации: 29.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему хозяйки используют чайный пакетик в унитазе: полезный лайфхак

Этот лайфхак помогает поддерживать чистоту в туалете и устранять неприятные запахи.

 

Суть этого метода заключается в том, что в унитаз помещается обычный чайный пакетик, что позволяет решить несколько проблем, таких как неприятный запах и чистота сантехники.

Рассмотрим этот интересный метод уборки туалета.

Существует мнение, что если опустить чайный пакетик в унитаз, это поможет справиться с неприятными запахами, поддержать белизну сантехники и, возможно, уменьшить количество болезнетворных микробов.

Метод действительно можно назвать экономичным и доступным.

Чайный пакетик помещают в унитаз на ночь или хотя бы на несколько часов.

Важно использовать только свежий, то есть не использованный пакетик.

После того как чай «заварится», достаточно пройтись ершиком, и сантехника будет выглядеть как новая или так, как будто ее только что почистили.

Если использовать пакетик с ароматическими добавками, это поможет освежить воздух в туалете.

Что касается дезинфекции воздуха и самого унитаза, это, конечно, вопрос спорный, но многие хозяйки, опробовавшие этот лайфхак, утверждают, что убирать в санузле стало заметно проще.

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