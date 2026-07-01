Существует множество причин, по которым телефон может заряжаться медленно. Рассмотрим четыре наиболее частые из них.

Причины медленной зарядки смартфона

Одной из главных причин медленной зарядки является использование неоригинального зарядного устройства.

Рекомендуется не экономить и использовать оригинальную зарядку.

Во-вторых, причиной может быть механическое повреждение USB-кабеля.

Чаще всего повреждения возникают на разъеме или в месте сгиба кабеля.

Также медленная зарядка может быть вызвана загрязнением порта смартфона. Для его очистки можно использовать зубочистку и тонкую кисточку.

Наконец, причиной может быть естественный износ аккумулятора.

С течением времени, обычно через два-три года, любой телефон начинает заряжаться медленнее и разряжаться быстрее. В таком случае проблему можно решить заменой батареи.