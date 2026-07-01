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Как быстро разобрать кочан капусты на листья: простой и удобный способ 0 142

Дом и сад
Дата публикации: 01.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как быстро разобрать кочан капусты на листья: простой и удобный способ

Перед приготовлением голубцов кулинары часто сталкиваются с необходимостью разделить головку капусты на отдельные листья.

 

Этот процесс может быть не самым приятным, так как существует риск получения ожога.

Кочан капусты нужно переворачивать в кастрюле и извлекать из неё, что может привести к расплёскиванию кипящей воды.

Тем не менее, опытные кулинары нашли способ, который позволяет разобрать капусту на листья гораздо проще и быстрее.

Во многих домах есть прибор, который позволяет предварительно обработать кочан, не помещая его в кастрюлю и не используя горячую воду.

Разделить капустные листья можно с помощью микроволновой печи.

Для этого достаточно поместить овощ в СВЧ-печь и разогревать его в течение 10-15 минут, желательно на максимальной мощности.

Электромагнитное излучение поможет быстро размягчить листья и упростить их снятие с кочана.

О чём важно помнить

Не забывайте о проблеме неравномерного разогрева пищи в микроволновке.

Чтобы каждая часть капусты была равномерно прогрета, овощ нужно периодически переворачивать, приостанавливая работу СВЧ-печи несколько раз.

Также стоит помнить, что длительная обработка в микроволновке делает продукты очень горячими. Поэтому разбирать разогретую капусту нужно с осторожностью, чтобы не обжечь руки.

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