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Растения, которые отпугивают ос: советы для дачников 0 79

Дом и сад
Дата публикации: 01.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Растения, которые отпугивают ос: советы для дачников

Некоторые растения могут стать эффективной защитой от ос в саду.

 

Некоторые растения настолько отпугивают ос, что насекомые предпочитают облетать участки, где они растут, вместо того, чтобы приближаться к ним.

Базилик

Это неприхотливое растение привлекает внимание своей яркой листвой и может украсить любой сад. Базилик помогает прогнать ос и пчел, так как эти насекомые не переносят его запах. Регулярное удобрение базилика способствует усилению его аромата, что делает сад менее привлекательным для ос.

Герань

Герань известна своей способностью отпугивать ос. Этот красивый цветок не привлекает насекомых своим запахом, что делает его отличным выбором для сада. Аромат герани способен быстро прогнать ос и пчел с вашего участка.

Полынь

Полынь представляет собой токсичное растение, которое является опасным для ос. Запах полыни эффективно защищает сад от нежелательных насекомых, так как осы избегают мест, где она растет.

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