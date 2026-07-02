Сковорода с тефлоновым покрытием — это один из самых популярных видов антипригарной посуды.

Такая кухонная утварь является настоящим подарком для любой хозяйки. Готовить на таких сковородках очень удобно, пища не прилипает, а мыть их — одно удовольствие.

Тем не менее, со временем владельцы тефлоновых сковородок могут заметить, что покрытие начинает отслаиваться.

Если вы заметили небольшие повреждения, не спешите расставаться с посудой — ее все еще можно спасти. Главное — действовать быстро.

Для этого налейте немного свежего молока так, чтобы оно полностью покрывало дно сковороды.

Затем включите небольшой огонь и прокипятите молоко в течение 5 минут. После этого слейте жидкость и тщательно вымойте сковороду чистой водой.

Кажущееся волшебным воздействие молока на тефлон имеет научное объяснение. Белок казеин, содержащийся в молоке, под воздействием высоких температур образует соединение, которое восстанавливает антипригарное покрытие.

Таким образом, с помощью этого простого метода можно продлить срок службы тефлоновой сковородки и избежать покупки новой посуды.