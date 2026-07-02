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Какие растения предпочитают известковую почву: что стоит высаживать на таком участке 0 52

Дом и сад
Дата публикации: 02.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какие растения предпочитают известковую почву: что стоит высаживать на таком участке

Известковая почва отличается от других типов грунта своим внешним видом. Она выглядит рассыпчатой и содержит камешки разных размеров.

 

Из-за высокого содержания карбонатов в составе, эта почва имеет грязновато-серый оттенок.

Характерные особенности известковой почвы

Этот тип почвы часто встречается на дачных участках. К ее особенностям можно отнести следующие моменты:

1. Придать земле форму не получится, так как она будет распадаться.

2. Почва хорошо пропускает влагу, но полезные компоненты быстро вымываются из нее.

3. Благодаря пористой структуре, земля легко поддается обработке.

4. Грунт в основном состоит из мелких частиц.

5. Почва быстро реагирует на перепады температуры.

Добиться хорошего урожая на таких почвах достаточно сложно. Растения, которые на ней растут, часто страдают от хлороза, что может приводить к желтению листьев.

Каким растениям подойдут известняки

Некоторые растения способны успешно расти на известковых почвах. К их числу относятся ягодные кустарники и фруктовые деревья. Наиболее благоприятно эта почва сказывается на росте следующих деревьев и кустов:

• облепиха;

• боярышник;

• кизил;

• вяз;

• барбарис;

Также известняки отлично подходят для выращивания пшеницы, овса или бобовых культур. Садоводы могут вырастить на этой почве клематисы, лилии или лаванду. Грунт также считается благоприятным для некоторых сортов винограда. В земле содержится много песка и щебня, которые выполняют роль дренажа.

Однако для дачников известковая почва может стать настоящей проблемой. Это связано с тем, что не получится собрать хороший урожай томатов, огурцов и картофеля.

Практически все огородные культуры плохо растут в этом грунте. Чтобы добиться хорошего урожая на известковой почве, нужно приложить много усилий и использовать различные удобрения.

Улучшение известковой почвы

Существует множество способов, позволяющих улучшить известковую почву. К самым распространенным относятся:

1. Перед подготовкой к зиме необходимо перекапывать участок вместе с конским навозом, добавляя немного соломы.

2. Некоторые огородники добавляют в грунт травяной компост, который улучшает состав и плодородие.

3. По возможности можно завезти на дачу чернозем и смешать его с имеющейся известковой почвой.

4. Не следует забывать о пользе сидератов. Это уникальные растения, которые способны насытить грунт азотом. К лучшим сидератам относятся горчица и ячмень.

5. Не забывайте про мульчирование. В качестве мульчи можно использовать сухие листья, скошенную траву или солому.

Эти мероприятия по уходу являются необходимыми. Если своевременно предпринять меры, то можно собрать хороший урожай даже на известковой почве.

Еще одной распространенной проблемой является повышенная "кислотность" почвы. В этом случае потребуется выполнить известкование. Чтобы не навредить участку, эту процедуру следует проводить не чаще одного раза в 5 лет. Лучшим методом считается известкование небольшими порциями.

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