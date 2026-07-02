Многие интересуются, стоит ли оставлять телевизор включенным в розетку на ночь.

В этой статье мы объясняем, почему рекомендуется отключать телевизор от сети на ночь.

Некоторые люди, перед сном или уходом из дома, отключают все электроприборы по соображениям безопасности, и это правильное решение.

Перепады напряжения в сети – довольно распространенное явление. При неблагоприятных условиях блок питания телевизора может выйти из строя.

Также существует риск короткого замыкания в электропроводке. В результате телевизор может стать причиной пожара в квартире.

Поэтому рекомендуется отключать его от сети на ночь, как и другие электроприборы.

Кроме того, стоит отключать электроприборы от сети во время грозы.