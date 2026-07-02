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Уход за помидорами в жаркую погоду для увеличения урожая 0 87

Дом и сад
Дата публикации: 02.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Уход за помидорами в жаркую погоду для увеличения урожая

Помидоры нуждаются в солнечном свете и тепле, однако важно соблюдать баланс, чтобы не навредить урожаю.

 

Томаты не переносят высокие температуры и особенно страдают без регулярного полива.

Когда температура достигает +30 °C и выше, огородникам необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить пересыхания растений.

В условиях постоянной жары помидоры следует поливать раз в два дня, выделяя на каждое растение по 5-7 литров воды. Полив лучше проводить либо рано утром, либо вечером, когда солнечная активность минимальна.

Важно использовать только теплую воду. Полив холодной водой может вызвать шок у растений, и они будут долго восстанавливаться. Постоянное использование холодной воды может негативно сказаться на урожае.

При поливе рекомендуется добавлять гумат калия — 1 столовая ложка на 10 литров воды. Это средство укрепляет корни и помогает растениям справляться с жарой.

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