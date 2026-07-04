Цветущие кусты роз — это наслаждение для глаз, а их пьянящий аромат наполняет воздух, заставляя забыть обо всем на свете.

Тем не менее, многие садоводы отмечают, что после первого обильного цветения розы начинают "лениться" и не радуют большим количеством цветов. В результате кусты выглядят менее эффектно и уныло.

Как помочь розам цвести долго до конца сезона

Простые правила, которые стоит применять в течение лета, помогут сделать цветение роз более обильным.

В жаркую погоду важно не забывать о регулярном поливе. Розы не переносят засуху, поэтому рекомендуется поливать их не реже одного раза в 6-7 дней.

Также в летний период розы нуждаются в подкормке. Для этого подойдут органические удобрения, а растения хорошо отреагируют на растворы с микроэлементами.

Чтобы на кустах появилось больше бутонов, можно воспользоваться простым трюком. Удаление всех отцветших цветов поможет кустам не тратить силы на бесполезные цветы и направить их на образование новых бутонов.