Матрас может стать источником неприятного запаха, особенно если он старый.

Чистка и промывание матраса часто не приносят желаемого результата, и запах может оставаться.

Однако есть простой способ быстро решить проблему неприятного аромата.

Для этого нужно посыпать матрас одним доступным средством, а затем воспользоваться пылесосом.

Эффективное средство

Речь идет о веществе, которое обладает свойством впитывать запахи.

Это гидрокарбонат натрия, проще говоря, пищевая сода.

Сначала посыпьте старый матрас этим средством. Белый порошок должен оставаться на поверхности матраса не менее 15 минут.

Это время необходимо, чтобы сода смогла впитать затхлый запах.

После этого пройдитесь по поверхности матраса пылесосом. Таким образом, сода будет удалена, а вместе с ней и неприятный аромат.

В результате матрас станет выглядеть как новый и будет иметь нейтральный запах.