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Можно ли оставлять зарядное устройство в розетке без телефона 0 18

Дом и сад
Дата публикации: 04.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли оставлять зарядное устройство в розетке без телефона

Современные гаджеты требуют периодической подзарядки.

 

Многие владельцы гаджетов не знают, как правильно обращаться с зарядными устройствами, и задаются вопросом, можно ли оставлять блок в розетке, если он не используется.

Что может произойти, если зарядное устройство постоянно остается в розетке?

Существует риск короткого замыкания и пожара в доме, который может произойти даже от небольшого скачка электрического напряжения.

Зарядное устройство может оказаться неисправным, что также может привести к пожару. Определить неисправность устройства может только специалист, так как визуально поломку не всегда удается заметить.

Вывод однозначен — зарядное устройство не следует оставлять в розетке.

Опасность также возрастает во время грозы или сильного ветра. В непогоду рекомендуется обесточить квартиру или отключить от питания электроприборы.

Важно помнить, что оставленное зарядное устройство продолжает потреблять электричество, что может привести к дополнительным расходам.

Одним из признаков неисправности зарядного устройства является его нагрев, если оно не используется для зарядки гаджета.

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