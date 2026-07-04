Яркие и неприхотливые бархатцы чаще всего встречаются на клумбах, но есть и другие способы их использования.

Некоторые аграрии уверены, что для бархатцев нет лучшего места, чем огород, и у них есть на это веские причины.

Сильный аромат этих желтых и оранжевых цветов помогает отпугивать множество вредителей, таких как медведка, тля, луковая муха, бабочка-белянка, долгоносик и даже колорадский жук.

Тем не менее, стоит отметить, что бархатцы не являются панацеей и не способны полностью уничтожить насекомых, угрожающих вашему урожаю.

Чтобы эффективно бороться с вредителями, количество бархатцев на участке должно быть как минимум в 2-3 раза больше, чем культурных растений.

Однако такое количество бархатцев может быть излишним, если речь идет о проволочнике и нематодах.

С этими вредителями могут справиться даже несколько кустиков цветов.

Кроме того, добавление бархатцев в компост помогает избежать появления личинок майского жука в почве. Таким образом, высаживание бархатцев между грядками является оправданным и эффективным методом.