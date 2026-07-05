Помидоры являются одними из самых полезных овощей, что объясняет их популярность.

Многие дачники всегда находят место для этой культуры на своих участках.

Большинство огородников постоянно расширяют свои знания о тонкостях выращивания томатов и других растений. Они экспериментируют с подкормками и внедряют новые агротехнические методы.

Продвинутые дачники часто опережают тех, кто просто сажает растения и забывает о них. Это становится очевидным, когда приходит время собирать урожай. Первые получают с куста 10-15 кг плодов, в то время как вторые едва набирают 2-3 кг.

Опытные огородники положительно отзываются о подкормке, которая способствует получению впечатляющего урожая помидоров.

Для приготовления активного состава необходимо растворить 2 г борной кислоты в небольшом количестве теплой воды. Затем в стакан добавляют немного марганцовки, пока смесь не приобретет ярко-розовый цвет.

После этого раствор смешивают с 100 мл молока и 50 мл йода. В состав добавляют 1 ст. л. мочевины. Все компоненты тщательно перемешивают и заливают 10 л воды. Помидоры опрыскивают этим составом раз в месяц. Некоторые огородники также используют эту подкормку для огурцов и отмечают отличные результаты.