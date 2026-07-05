Кроты не являются серьезными вредителями огорода, но их присутствие может негативно сказаться на растениях.

Дачники знают множество способов, как избавиться от кротов, которые прокладывают свои ходы и повреждают корни растений.

Если на вашем участке появились норки кротов, можно воспользоваться гуманными методами, чтобы кроты быстро покинули огород и не вернулись.

Способы избавления от кротов на даче

Существуют простые и доступные методы, которые помогут отвадить кротов от дачи и сохранить молодые посадки в целости и сохранности.

Многие огородники предпочитают использовать металлическую сетку в качестве преграды, которая не по зубам кротам. Если закопать ее в землю на 30-40 см, кроты не смогут обойти такую защиту.

Кроме этого, можно использовать растения для борьбы с кротами. Высаживайте на участке фасоль, лук, чеснок или горох — кроты точно не захотят обосноваться на вашем огороде.

Также в норы можно закладывать мелко порубленный чистотел. Это растение сгнивает в почве, становясь удобрением, и при этом является отпугивателем для кротов.