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Растения, которые помогут избавиться от кротов на вашем участке 0 262

Дом и сад
Дата публикации: 05.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кроты атакуют

Кроты не являются серьезными вредителями огорода, но их присутствие может негативно сказаться на растениях.

 

Дачники знают множество способов, как избавиться от кротов, которые прокладывают свои ходы и повреждают корни растений.

Если на вашем участке появились норки кротов, можно воспользоваться гуманными методами, чтобы кроты быстро покинули огород и не вернулись.

Способы избавления от кротов на даче

Существуют простые и доступные методы, которые помогут отвадить кротов от дачи и сохранить молодые посадки в целости и сохранности.

Многие огородники предпочитают использовать металлическую сетку в качестве преграды, которая не по зубам кротам. Если закопать ее в землю на 30-40 см, кроты не смогут обойти такую защиту.

Кроме этого, можно использовать растения для борьбы с кротами. Высаживайте на участке фасоль, лук, чеснок или горох — кроты точно не захотят обосноваться на вашем огороде.

Также в норы можно закладывать мелко порубленный чистотел. Это растение сгнивает в почве, становясь удобрением, и при этом является отпугивателем для кротов.

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