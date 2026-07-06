Летом в квартиры часто залетают мухи, садясь на различные поверхности, включая зеркала.

Одним из самых привлекательных мест для мух являются зеркала.

Появление насекомых на зеркальной поверхности нежелательно.

Это затрудняет выполнение привычных гигиенических процедур, таких как умывание и чистка зубов.

Из-за мелких непрошеных гостей мужчины могут испытывать трудности с бритьём, а женщины — с нанесением макияжа.

Тем не менее, можно легко сделать так, чтобы зеркало перестало быть привлекательным для мух.

Эффективное средство

На помощь приходит репчатый лук. Овощ нужно разрезать пополам и срезом одной из половинок провести по зеркалу.

На поверхности образуется невидимая плёнка из лукового сока.

Эта жидкость не доставит неудобств человеку, но мухи будут избегать этой прозрачной оболочки. В результате насекомые больше не появятся на зеркале.