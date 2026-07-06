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Кальциевая подкормка для огурцов, капусты и свеклы 0 144

Дом и сад
Дата публикации: 06.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кальциевая подкормка для огурцов, капусты и свеклы

Летние хлопоты дачников связаны с активным ростом и развитием растений на огороде.

 

Каждому растению требуется внимание: полив, рыхление, подкормка, сбор урожая, прореживание и лечение.

В этой суете огородники часто забывают о важности кальциевых подкормок, которые особенно необходимы для огурцов, капусты и свеклы.

Недостаток этого макроэлемента особенно заметен на огурцах: листья начинают скручиваться, желтеть, корни повреждаются, а завязь опадает.

Опытные дачники рекомендуют подкармливать капусту, свеклу и огурцы кальциевой селитрой. Для этого столовую ложку средства нужно растворить в 10 литрах воды.

Подкормку вносят дважды за сезон, желательно до августа. Это способствует активному наращиванию корней.

Кроме того, дачники могут разбрасывать по грядкам доломитовую муку или молотую яичную скорлупу. Однако использование последнего компонента вызывает споры среди огородников, так как некоторые считают его бесполезным из-за длительного времени разложения.

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