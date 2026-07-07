Плоды, которые дозрели на растении, безусловно, являются самыми вкусными и сочными.

Однако иногда плоды не успевают дозреть на растении из-за неблагоприятных погодных условий, вредителей или болезней.

В таких случаях овощи и фрукты убирают, чтобы сохранить часть урожая.

Некоторые сорта растений можно собирать недозрелыми, если они не успели вырасти до наступления холодов или если требуется их транспортировка.

Овощи и фрукты продолжают расти и развиваться, накапливая полезные органические вещества, которые со временем распадаются, делая плоды более сладкими, образуя пектин и уменьшая кислотность.

В это время некоторые плоды можно собирать, и это не повлияет на их дальнейшее созревание.

Помидоры

Дачники часто снимают помидоры с кустов недозревшими. Это вполне допустимо, так как плоды, если их положить в темное место для дозревания, не испортятся.

Картофель

Если не удается собрать урожай вовремя, можно выкапывать недозревший картофель. Собранные клубни помещаются в темное помещение на 14-20 дней, где картофель сможет дозреть и подсохнуть.