Июль — важный месяц для огородников, так как в это время предстоит выполнить множество задач, несмотря на то что июнь уже прошел.

Среди множества дел не забудьте сделать две подкормки, которые помогут огурцам расти быстрее и защитят растения от вредителей.

Первая подкормка готовится на основе борной кислоты. Для этого три грамма вещества растворяют в небольшом количестве воды, затем полученный раствор добавляют в 10 литров воды. Растения опрыскивают по листьям три раза за сезон.

Второй состав не только подкармливает огурцы, но и отпугивает вредителей. Для его приготовления литр кефира смешивают со стаканом древесной золы и добавляют 10 капель йода. Отдельно в теплой воде растворяют 5 граммов борной кислоты и добавляют в основной состав. Также добавляется натертое хозяйственное мыло. Все ингредиенты тщательно перемешивают в 10 литрах воды.

Опрыскивание проводят три раза с интервалом в 4 дня. Эти две подкормки помогут создать идеальные условия для урожая огурцов и защитят растения от вредителей.