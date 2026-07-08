Дачники стремятся украсить свой участок, но не всегда осознают возможные риски.

Многие садоводы выбирают сажать деревья рядом с домом, надеясь на тень, которая поможет справиться с летней жарой и добавит привлекательности участку.

Однако не все понимают, какие опасности могут скрываться за такими посадками. Важно знать следующее.

Посаженное молодое дерево начинает расти, и его крона, как и корни, будут увеличиваться в размерах.



Абрикос

В поисках тепла абрикосовое дерево будет расти, направляя свои ветки к дому. В какой-то момент они могут оказаться на крыше, и под их тяжестью черепица может начать разрушаться.

Если обрезать ветки, то желаемой тени не будет, но корни, которые могут оказаться под дорожками и фундаментом, не поддаются обрезке.

Ель

Мощные корни ели способны поднимать дорожки и вызывать разрушение конструкций и коммуникаций. Листья этих деревьев могут засорять водостоки.