По словам специалиста, горох является источником белка и богат витаминами группы B. Блюда, в которых горох сочетается с мясом, обеспечивают идеальный набор аминокислот.

Белоусова отметила, что людям с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта стоит включить горох в свой рацион. «Можно употреблять горошек один-два раза в неделю, чтобы поддерживать здоровье кишечника. Это касается как горошка в зернах, так и в стручках. Супы-пюре из гороха очень полезны для людей с гастроэнтерологическими заболеваниями, особенно при запорах. Важно соблюдать дозировку: четыре-пять ложек супа-пюре из гороха достаточно, чтобы активировать работу кишечника», — сказала она.

Специалист также напомнила, что все бобовые, включая горох, могут повышать газообразование. Людям с подобными проблемами лучше избегать гороха и других бобовых. Кроме того, бобовые противопоказаны при уратурии или подагре.