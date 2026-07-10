Урожай смородины может пострадать от различных вредителей, таких как тля и гусеницы. Важно знать, как защитить кусты.

Для обработки кустов смородины можно использовать как химические препараты, так и народные методы. Как же защитить смородину от вредителей?

К надежным средствам садовода относятся инсектициды и акарициды, которые помогут сохранить урожай при правильном использовании.

Хотя народные методы могут быть менее эффективными, они полностью безопасны и не навредят растению.

Гусеницы

На смородине часто встречаются такие виды гусениц, как:

совка;

стеклянница;

пилильщик;

пяденица;

и другие.

Эти вредители могут уничтожить листья всего за несколько недель. Для борьбы с ними хорошо подходит настой из чеснока. Для его приготовления нужно взять 150 граммов чеснока и залить литром воды. Жидкость должна настояться в течение 7 дней, после чего ее можно использовать.

Полученный концентрат перед применением разбавляют чистой водой в соотношении 10 мл концентрата на 1 литр воды. Средство подходит для опрыскивания кустов. Если после обработки идет дождь, процедуру следует повторить.

Тля

Борьба с тлей может быть сложной, так как она может вновь появиться на смородине. Муравьи способствуют ее распространению. Для борьбы с тлей хорошо подходит хозяйственное мыло. Для приготовления раствора нужно взять 200 граммов мыла на 10 литров воды.

Кусок мыла натирают на терке, чтобы оно лучше растворилось. После полного растворения мыла раствор готов, и им опрыскивают верхушки побегов и изнаночную сторону листьев. Если этот метод не помог, можно использовать химические препараты.

Белокрылка

Для борьбы с белокрылкой можно использовать ловушки, которые можно купить или сделать самостоятельно. Для этого нужно взять желтую бумагу, порезать ее на квадраты и намазать медом.

Также можно приготовить настой из одуванчика. Для этого возьмите 50 граммов корневищ и листьев, залейте литром воды и дайте настояться несколько дней. После этого можно опрыскивать кусты готовым средством.