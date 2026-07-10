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Пять способов применения крапивы на дачном участке 0 58

Дом и сад
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пять способов применения крапивы на дачном участке

Многие дачники ошибочно считают крапиву злостным сорняком и вырубают ее на огороде.

 

В этой статье мы расскажем о пяти способах использования крапивы на дачном участке и в повседневной жизни.

Способы применения крапивы

Во-первых, крапива может служить отличным удобрением.

Для этого измельченную крапиву нужно настоять в бочке несколько дней, при желании добавив листья одуванчика.

Во-вторых, крапива является индикатором плодородия почвы: на бедной земле она не растет.

Если на огороде не осталось места, можно расчистить участок с крапивой для посадки.

В-третьих, крапива обладает дезинфицирующими свойствами и может использоваться для мытья банок и другой тары.

Кроме того, крапиву применяют как косметическое средство для ухода за волосами: отвар из крапивы помогает при облысении.

И, наконец, из молодых побегов крапивы можно приготовить очень вкусные щи.

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