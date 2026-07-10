Дача может радовать не только вкусными овощами, но и красивыми цветами.

Современным дачникам порой не хватает сил даже на огород, не говоря уже о цветниках.

Однако, чтобы избежать грустной картины увядающих цветов и декоративных деревьев, достаточно посадить неприхотливые многолетники.

Важно выбрать растения, которые хорошо растут при минимальном уходе. В этой статье представлен рейтинг из пяти таких многолетников.

5. Бузульник

Рейтинг открывает бузульник. Это не самое распространенное растение, поэтому оно не только украсит участок, но и удивит соседей своей необычностью.

Существует множество сортов бузульника, и каждый цветовод сможет выбрать тот, который ему больше нравится. Огромный плюс этого растения — его любовь к тенистым местам. Если на участке есть водоем, бузульник станет прекрасным украшением берега, так как предпочитает влажную почву.

4. Манжетка

Манжетка пришла в цветники с лугов. Можно приобрести сортовое растение или пересадить дикую манжетку на клумбу.

Ее основное достоинство — фактурные шероховатые листья, на которых красиво собираются капли влаги. Манжетку можно сажать под более высокие растения, она отлично выполняет роль травы первого яруса, укрывая почву. Лучше всего она чувствует себя в полутени и прекрасно смотрится у водоема или под пионами, создавая контраст своими светло-зелеными листьями.

3. Сныть

Все знают, насколько "неубиваема" сныть. Уничтожить ее практически невозможно. Однако у обычной сныти есть благородная сестра, которая сохранила "неубиваемость" своей дикой родственницы, но отличается высокой декоративностью листьев.

Она станет прекрасным "ковром" под высокорослыми цветами и декоративными кустарниками. Чтобы избежать захвата территории, лучше изначально посадить ее в ограниченное пространство, например, в горшок или контейнер без дна.

2. Гейхера

Еще один цветок, который можно просто посадить и забыть. Гейхера имеет симпатичные цветы и очень декоративные листья. Она переносит засуху, любит полутень, не требует подкормок и не нуждается в укрытии на зиму.

1. Пион

Лидирует в этом рейтинге пион. Он может расти на одном месте много десятков лет. Пион требует ухода, но даже без него способен не только выжить, но и регулярно цвести. Единственное, что ему необходимо, — это солнце. В тени он будет расти, но цветения ждать не стоит.

У взрослого пиона мощная корневая система, позволяющая извлекать воду и питательные вещества из глубоких слоев почвы.

Это далеко не все неприхотливые растения, которые могут украсить цветник, если у вас нет времени на его обслуживание. Но они обязательно займут достойное место в вашем саду, радуя вас своими декоративными качествами в любых условиях.