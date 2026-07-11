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Как сделать укроп пышным и ароматным с помощью специального раствора 0 148

Дом и сад
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Укроп

Получить качественную зелень укропа не так просто, как может показаться на первый взгляд.

 

Многие начинающие огородники ошибочно полагают, что укроп может расти пышным и ароматным без каких-либо подкормок.

Тем не менее, использование удобрений действительно значительно улучшает качество зелени. Применяя их, вы сможете вызвать зависть у соседей своим урожаем.

Чем подкормить укроп

Для подкормки укропа отлично подойдут нашатырный спирт и древесная зола.

Чтобы приготовить раствор, нужно развести 1 чайную ложку нашатыря в литре воды. После этого достаточно распылить полученное средство на посадки.

Это обеспечит растения необходимым азотом, что позволит им нарастить хорошую зеленую массу.

Для второй подкормки используйте древесную золу, которая содержит калий и фосфор, способствующие росту растения.

Для этого потребуется один стакан золы, который нужно развести в 10 литрах воды. Также желательно добавить ложку нашатыря в смесь.

Жидкость следует оставить настаиваться около получаса, а затем процедить. Только после этого можно поливать грядки.

Первую подкормку можно провести уже через полторы недели после посадки укропа. Повторять процедуру можно до 4 раз в месяц.

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