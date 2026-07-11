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Как вернуть блеск тарелкам: альтернативы средству для мытья посуды 0 37

Дом и сад
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чистота - залог здоровья

Гель для мытья посуды — стандартное средство для чистоты и блеска, но есть и другие варианты.

 

Использование геля для мытья посуды очень удобно: он имеет приятную консистенцию, быстро пропитывает губку и образует много пены.

Тем не менее, в некоторых случаях стоит рассмотреть альтернативные средства для мытья тарелок.

Одним из таких вариантов является пищевая сода. Она не содержит опасных веществ и гораздо эффективнее справляется с различными загрязнениями.

Когда стоит использовать соду вместо привычного средства

Во-первых, гидрокарбонат натрия можно использовать как альтернативу, если у человека есть аллергия на гель. Посуда станет чистой и блестящей, не нанося вреда здоровью.

Во-вторых, пищевая сода отлично удаляет чайный налёт на чашках, с чем стандартные средства справляются гораздо хуже.

В-третьих, сода эффективно выводит загрязнения со стеклянной посуды. Особенно это касается бокалов: после обработки они начинают блестеть.

Кроме того, сода прекрасно подходит для мытья чайников, ложек и вилок, удаляя известковый и жирный налёт.

Однако стоит помнить, что содовую «пасту» не рекомендуется использовать для мытья сковородок с тефлоновым покрытием, так как это может повредить поверхность посуды.

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