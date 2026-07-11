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Какое удобрение не подходит для перца: избегайте этого при подкормке рассады 0 81

Дом и сад
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Выращиваем перцы

Перец предпочитает расти на щелочных почвах и требует внимательного ухода.

 

Неправильные подкормки могут привести к снижению урожая, а перцы будут плохо развиваться и плодоносить.

Некоторые удобрения совершенно не подходят для перцев, и их не следует использовать, если вы хотите получить хороший урожай вкусных и сочных плодов.

Какое удобрение не подходит для подкормки перцев

Рекомендуется избегать одного из видов удобрений — суперфосфата.

Этот препарат содержит гипс, который, хотя и полезен для почвы, может значительно повысить ее кислотность.

Если вносить суперфосфат осенью с обильным поливом перед посадкой, это может помочь нейтрализовать излишнюю кислотность. Однако использование удобрений с гипсом для выращивания рассады приведет к негативным последствиям — перцы этого не оценят.

При выращивании рассады перцев следует исключить сульфаты. Поэтому лучше отказаться от суперфосфата и других удобрений, содержащих его, в почвосмеси для выращивания перцев.

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