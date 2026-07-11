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Три растения, которые могут заполонить ваш сад: избегайте их 0 222

Дом и сад
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сажаем растения

Многие садоводы сажают различные растения, не осознавая, какой вред они могут причинить участку в целом.

 

Некоторые растения считаются опасными из-за их способности быстро и легко распространяться в любых условиях.

Хотя они не представляют опасности для человека, огород может серьезно пострадать от их присутствия.

Амарант

Это красивое растение привлекает многих садоводов. Однако не все знают, что амарант может быстро заполнить весь ваш участок.

Поэтому важно своевременно удалять семена этого растения, чтобы избежать засорения дачного участка.

Портулак огородный

Этот вид растения часто встречается как сорное, хотя некоторые садоводы выращивают портулак в пищевых целях.

Садоводы часто жалуются на то, что некоторые виды этого растения могут неожиданно появляться в разных местах на участке.

Лебеда садовая

Это эффектное растение с темно-яркими листьями может появляться на огороде везде, даже в тех местах, где вы ее не сажали.

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