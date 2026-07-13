Клубничные кусты можно встретить на большинстве дачных участков.

Многие огородники не отказываются от выращивания вкусной и сочной клубники, несмотря на трудности ухода и постоянные заботы.

В период роста и развития клубники важно уделять внимание прополке, поливу и удобрению.

Даже после сбора урожая нельзя забывать о грядках с клубникой. Необходимо потрудиться, чтобы увлажнить почву и правильно обрезать усы.

Усы забирают у клубники много сил и питательных веществ, поэтому их своевременное удаление поможет сохранить потенциал ягодных кустов, которые в следующем сезоне дадут крупные и сладкие ягоды.

Листья удаляются после сбора последнего урожая через 7-9 дней. Обычно эту процедуру стараются провести до конца июля, чтобы избавиться от старых листьев и вырастить молодые.

Как правильно подкормить клубнику

Чтобы растение не испытывало стресс, а новые листья быстрее отрастали, важно правильно подкормить клубнику.

Для подпитки растения можно использовать как минеральные удобрения, так и органические подкормки.

Для приготовления натурального питательного раствора подойдет любая трава, которую заливают водой и настаивают в бочке несколько дней, чтобы завершился процесс брожения.

Концентрат разводят чистой водой и поливают под каждый куст до 1 литра.