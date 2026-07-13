Основная цель выращивания томатов на даче — получить большое количество вкусных плодов.
Тем не менее, иногда вместо обилия сочных и ярко-красных помидоров дачник сталкивается с несколькими невзрачными и не самыми вкусными овощами.
Причиной такой неудачи часто становится несоблюдение правил ухода за этой огородной культурой.
Однако, следуя нескольким рекомендациям и проводя ряд важных процедур, урожай томатов может приятно удивить огородника.
помидоры
Опрыскивание
Растение следует периодически обрабатывать раствором борной кислоты. Это средство положительно влияет на плодоношение помидорных кустов и делает томаты невероятно сладкими.
Встряхивание цветочных кистей
Эта процедура необходима для обеспечения самоопыления растения. Рекомендуется проводить её хотя бы раз в неделю, а закрепить результат можно поливом грунта водой.
Внесение ботвы томатов
Необычно, но в качестве удобрения для помидоров могут использоваться их собственные листья. Измельчённую томатную ботву следует закопать в грунт осенью. К весне почва приобретёт все необходимые качества для полноценного роста и развития растения.
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