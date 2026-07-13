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Три простых способа увеличить урожай томатов 0 39

Дом и сад
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Помидоры

Основная цель выращивания томатов на даче — получить большое количество вкусных плодов.

 

Тем не менее, иногда вместо обилия сочных и ярко-красных помидоров дачник сталкивается с несколькими невзрачными и не самыми вкусными овощами.

Причиной такой неудачи часто становится несоблюдение правил ухода за этой огородной культурой.

Однако, следуя нескольким рекомендациям и проводя ряд важных процедур, урожай томатов может приятно удивить огородника.
помидоры

Опрыскивание

Растение следует периодически обрабатывать раствором борной кислоты. Это средство положительно влияет на плодоношение помидорных кустов и делает томаты невероятно сладкими.

Встряхивание цветочных кистей

Эта процедура необходима для обеспечения самоопыления растения. Рекомендуется проводить её хотя бы раз в неделю, а закрепить результат можно поливом грунта водой.

Внесение ботвы томатов

Необычно, но в качестве удобрения для помидоров могут использоваться их собственные листья. Измельчённую томатную ботву следует закопать в грунт осенью. К весне почва приобретёт все необходимые качества для полноценного роста и развития растения.

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