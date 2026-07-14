Убирать тыкву можно начинать с конца августа.

Однако не всегда удается точно определить зрелость плодов, опираясь только на календарную дату.

Важно знать основные признаки, которые укажут на то, что тыква полностью дозрела и пришло время собирать урожай.

Когда убирать тыкву

Зрелость тыквы можно определить по внешним признакам, которые могут быть незнакомы неопытным огородникам.

Убирать тыкву следует, если ее плодоножка одревеснела, не имеет зеленого цвета и сухая. Ранее срывать ее с грядки не рекомендуется, иначе можно получить неспелые плоды.

Пожелтевшие листья на растении, которые начали засыхать, являются верным признаком того, что тыква готова к уборке.

Спелая тыква имеет яркий и насыщенный цвет, который может варьироваться от сорта и быть оранжевым, желтым или серо-зеленым. Поэтому важно знать особенности сорта, чтобы не собрать урожай раньше времени.

У спелой тыквы оболочка всегда плотная и не должна "проваливаться" при надавливании.

Спелый овощ также имеет четкий рисунок, и некоторые сорта при созревании покрываются светлым налетом.