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Как правильно поливать патиссоны и кабачки 0 75

Дом и сад
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно поливать патиссоны и кабачки

Кабачки и патиссоны – теплолюбивые растения, требующие особого ухода, особенно в вопросах полива.

 

Эти растения довольно неприхотливы и при благоприятных условиях быстро растут, принося хороший урожай.

Многие дачники сталкиваются с вопросом, как правильно поливать кабачки и патиссоны, чтобы не навредить им.

Обе культуры требуют много воды и нуждаются в частом и обильном поливе. Рекомендуется поливать их каждые 2-4 дня с середины июля до конца августа.

Важно, чтобы вода не попадала на листья и не размывала почву, обнажая корешки.

Полив должен быть регулярным, чтобы почва на грядках не пересыхала. В жаркую погоду количество поливов следует увеличить.

Для кабачков необходимо поддерживать влажность почвы в июле, но избегать чрезмерного полива.

Грядки с патиссонами поливают часто, не жалея воды, особенно в период цветения и образования завязей, каждые 3-4 дня под корень.

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