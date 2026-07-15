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Как повысить урожайность смородины: что закопать под кустами 0 50

Дом и сад
Дата публикации: 15.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как повысить урожайность смородины: что закопать под кустами

Кусты черной смородины встречаются почти в каждом саду, но не всегда радуют обильным урожаем.

 

Ситуацию можно исправить достаточно просто, используя доступные средства.

Картофель

Весной под куст смородины можно закопать картофельные очистки. В картофеле содержится фтор, который способствует укреплению и развитию корней смородины. Кроме того, в кожуре есть вещества, делающие ягоды более сладкими и сочными.

Бархатцы

Эффективными также являются бархатцы. Цветки, которые уже отцвели, следует аккуратно срезать и закопать под кустом. К следующей весне они перегниют и обогатят землю микроэлементами, а также предотвратят появление нематод.

Ржавые гвозди

Опытные садоводы рекомендуют обратить внимание на ржавые гвозди, которые служат источником железа для растений. Это поможет смородине избежать хлороза.

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