Кусты черной смородины встречаются почти в каждом саду, но не всегда радуют обильным урожаем.
Ситуацию можно исправить достаточно просто, используя доступные средства.
Картофель
Весной под куст смородины можно закопать картофельные очистки. В картофеле содержится фтор, который способствует укреплению и развитию корней смородины. Кроме того, в кожуре есть вещества, делающие ягоды более сладкими и сочными.
Бархатцы
Эффективными также являются бархатцы. Цветки, которые уже отцвели, следует аккуратно срезать и закопать под кустом. К следующей весне они перегниют и обогатят землю микроэлементами, а также предотвратят появление нематод.
Ржавые гвозди
Опытные садоводы рекомендуют обратить внимание на ржавые гвозди, которые служат источником железа для растений. Это поможет смородине избежать хлороза.
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