Для получения богатого урожая огурцов важно применять комплексный подход к уходу за культурой.

Просто плодородной почвы и регулярных подкормок недостаточно: всегда существует риск, что овощи могут подвергнуться различным заболеваниям.

Дачники обычно используют разные методы защиты, что не всегда удобно.

Поэтому полезно знать о простой, но эффективной обработке, которая поможет защитить огурцы от болезней.

В чем заключается секрет?

Не стоит бояться простых решений: зачастую они приносят больше пользы, чем сложные многоступенчатые обработки с множеством компонентов.

Для этого нам понадобятся всего два ингредиента — перекись водорода и вода.

В литре воды нужно развести столовую ложку аптечного препарата, перелить раствор в бутылку с распылителем и начать опрыскивание.

Обращайте внимание только на листья.

Обработку можно проводить каждую неделю, так как она не причиняет вреда огурцам.