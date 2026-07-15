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Как защитить урожай огурцов от болезней с помощью простой обработки 0 118

Дом и сад
Дата публикации: 15.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как защитить урожай огурцов от болезней с помощью простой обработки

Для получения богатого урожая огурцов важно применять комплексный подход к уходу за культурой.

 

Просто плодородной почвы и регулярных подкормок недостаточно: всегда существует риск, что овощи могут подвергнуться различным заболеваниям.

Дачники обычно используют разные методы защиты, что не всегда удобно.

Поэтому полезно знать о простой, но эффективной обработке, которая поможет защитить огурцы от болезней.

В чем заключается секрет?

Не стоит бояться простых решений: зачастую они приносят больше пользы, чем сложные многоступенчатые обработки с множеством компонентов.

Для этого нам понадобятся всего два ингредиента — перекись водорода и вода.

В литре воды нужно развести столовую ложку аптечного препарата, перелить раствор в бутылку с распылителем и начать опрыскивание.

Обращайте внимание только на листья.

Обработку можно проводить каждую неделю, так как она не причиняет вреда огурцам.

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