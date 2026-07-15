Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пять способов использования скошенной газонной травы 0 84

Дом и сад
Дата публикации: 15.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пять способов использования скошенной газонной травы

Скошенная трава — это ценный ресурс, который можно эффективно использовать в саду и огороде.

 

Скошенную траву можно применять для различных целей в садово-огородных работах. Рассмотрим несколько вариантов ее использования.

Компост

Многие собирают скошенную траву и отправляют в компостную яму. Это один из основных компонентов, используемых для приготовления качественного компоста.

Удобрение

Некоторые дачники из скошенной травы создают активный состав, который помогает увеличить урожайность огородных и садовых культур.

Мульчирование

Распространенный способ утилизации скошенной травы — это мульчирование. Зеленым материалом укрывают грядки, что позволяет траве перегнивать, отдавать полезные элементы, удерживать влагу в почве и препятствовать росту сорняков.

Укрытие на зиму

В холодное время года растения нуждаются в утеплении. Если мороз повредит посадки, весной клубника может не зацвести, а кустик погибнет. Поэтому скошенной травой укрывают растения перед наступлением заморозков.

Хранение овощей и фруктов

Скошенная трава также может использоваться для хранения урожая. Например, в ней хорошо хранятся яблоки, которые могут пролежать до Нового года, сохраняя при этом свой вид и вкус.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как правильно поливать патиссоны и кабачки
Изображение к статье: Помидоры
Изображение к статье: Клубника
Изображение к статье: Чистота - залог здоровья

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Испытывают ли кошки чувство одиночества: удивительные факты от экспертов
В мире животных
Изображение к статье: тюремная камера
В мире
Изображение к статье: Стоит ли выбрасывать еду, если на нее села муха?
В мире животных
Изображение к статье: Солнечные панели
Бизнес
Изображение к статье: Почему огородники пригибают лук к земле: дачные советы
Дом и сад
Изображение к статье: канцлер ФРГ Мерц
В мире
1
Изображение к статье: Испытывают ли кошки чувство одиночества: удивительные факты от экспертов
В мире животных
Изображение к статье: тюремная камера
В мире
Изображение к статье: Стоит ли выбрасывать еду, если на нее села муха?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео