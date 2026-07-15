Скошенная трава — это ценный ресурс, который можно эффективно использовать в саду и огороде.

Скошенную траву можно применять для различных целей в садово-огородных работах. Рассмотрим несколько вариантов ее использования.

Компост

Многие собирают скошенную траву и отправляют в компостную яму. Это один из основных компонентов, используемых для приготовления качественного компоста.

Удобрение

Некоторые дачники из скошенной травы создают активный состав, который помогает увеличить урожайность огородных и садовых культур.

Мульчирование

Распространенный способ утилизации скошенной травы — это мульчирование. Зеленым материалом укрывают грядки, что позволяет траве перегнивать, отдавать полезные элементы, удерживать влагу в почве и препятствовать росту сорняков.

Укрытие на зиму

В холодное время года растения нуждаются в утеплении. Если мороз повредит посадки, весной клубника может не зацвести, а кустик погибнет. Поэтому скошенной травой укрывают растения перед наступлением заморозков.

Хранение овощей и фруктов

Скошенная трава также может использоваться для хранения урожая. Например, в ней хорошо хранятся яблоки, которые могут пролежать до Нового года, сохраняя при этом свой вид и вкус.