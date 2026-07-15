Огородники иногда укладывают или пригибают зеленые перья лука к земле.

Это делается для сохранения урожая, особенно когда существует риск порчи из-за дождя. Для этого оставшийся в вертикальном положении лук укладывают и накрывают пленкой.

Незадолго до уборки урожая репчатого лука полив прекращают, так как он влияет на хранение. Дожди могут серьезно помешать этому процессу.

На грядке устанавливают невысокие дуги, пригибают вертикально стоящие перья, перегибая их в шейке, и накрывают пленкой.

Такое укрытие защищает лук не только от дождя, но и от понижения температуры.

Эта простая хитрость помогает ускорить созревание луковиц, главное — вовремя уложить перья.

О том, что пришло время, может подсказать и сам лук:

Перья начинают укладываться на землю. Желтеющие кончики пера и видимые из почвы луковицы. На луковицах появляются чешуйки.

Это сигнал к уборке лука, но если перо еще зеленое, лучше повременить.