Тля появляется вместе с муравьями и атакует растения, высасывая из них питательные соки, что приводит к скручиванию листьев.

Опытные огородники стараются предотвратить распространение тли, поэтому начинают борьбу с ней практически сразу. В этом им помогает старинное средство, использовавшееся дачниками в советские времена.

На многих участках или рядом с ними можно встретить полезный сорняк — крапиву. Именно эта трава станет основой для борьбы с тлёй.

Для приготовления экологичного и эффективного средства необходимо собрать 1 кг крапивы, мелко нарезать её, поместить в ведро и залить 10 литрами теплой воды.

Состав оставляют в теплом месте на 6-8 часов. После этого готовый раствор переливают в пульверизатор и обрабатывают пораженные растения.

Уже в первые часы после применения средства можно заметить, как первая партия тли погибает. Через один-два дня насекомые полностью исчезнут, и растения будут в безопасности.