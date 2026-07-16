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Как определить кислотность почвы без тестов: полезные советы 0 96

Дом и сад
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как определить кислотность почвы без тестов: полезные советы

Опытные огородники могут определить кислотность почвы без использования специальных тестов и народных методов.

 

Для этого достаточно внимательно наблюдать за своим участком.

Почва часто закисляется, когда дачники не соблюдают правила севооборота. Разные растения по-разному поглощают питательные вещества, поэтому показатели почвы на каждой грядке могут отличаться. Соблюдение принципов севооборота помогает достичь определенного баланса.

Сигналом о слишком кислой почве служат растения, которые комфортно растут на участке. К таким растениям относятся:

фиалка полевая;
лютик ползучий;
щавель;
осока;
лапчатка;
водяника;
аптечная ромашка;
василек синий;
мята;
болотный багульник.

Если на участке без проблем растут картофель, малина, крыжовник, пион, подорожник и полевой хвощ, то показатель кислотности может быть ниже 4,1.

Почва считается слабокислой или нейтральной, если на ней хорошо растут следующие растения:

ромашка;
клевер;
примулы;
пырей;
вьюнок;
крапива;
репейник.

Слабокислый грунт подходит для таких растений, как:

огурцы;
картофель;
кабачки;
баклажаны;
редис;
редька;
горох.

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