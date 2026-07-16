Опытные огородники могут определить кислотность почвы без использования специальных тестов и народных методов.
Для этого достаточно внимательно наблюдать за своим участком.
Почва часто закисляется, когда дачники не соблюдают правила севооборота. Разные растения по-разному поглощают питательные вещества, поэтому показатели почвы на каждой грядке могут отличаться. Соблюдение принципов севооборота помогает достичь определенного баланса.
Сигналом о слишком кислой почве служат растения, которые комфортно растут на участке. К таким растениям относятся:
фиалка полевая;
лютик ползучий;
щавель;
осока;
лапчатка;
водяника;
аптечная ромашка;
василек синий;
мята;
болотный багульник.
Если на участке без проблем растут картофель, малина, крыжовник, пион, подорожник и полевой хвощ, то показатель кислотности может быть ниже 4,1.
Почва считается слабокислой или нейтральной, если на ней хорошо растут следующие растения:
ромашка;
клевер;
примулы;
пырей;
вьюнок;
крапива;
репейник.
Слабокислый грунт подходит для таких растений, как:
огурцы;
картофель;
кабачки;
баклажаны;
редис;
редька;
горох.
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