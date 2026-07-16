Опытные огородники могут определить кислотность почвы без использования специальных тестов и народных методов.

Для этого достаточно внимательно наблюдать за своим участком.

Почва часто закисляется, когда дачники не соблюдают правила севооборота. Разные растения по-разному поглощают питательные вещества, поэтому показатели почвы на каждой грядке могут отличаться. Соблюдение принципов севооборота помогает достичь определенного баланса.

Сигналом о слишком кислой почве служат растения, которые комфортно растут на участке. К таким растениям относятся:

фиалка полевая;

лютик ползучий;

щавель;

осока;

лапчатка;

водяника;

аптечная ромашка;

василек синий;

мята;

болотный багульник.

Если на участке без проблем растут картофель, малина, крыжовник, пион, подорожник и полевой хвощ, то показатель кислотности может быть ниже 4,1.

Почва считается слабокислой или нейтральной, если на ней хорошо растут следующие растения:

ромашка;

клевер;

примулы;

пырей;

вьюнок;

крапива;

репейник.

Слабокислый грунт подходит для таких растений, как:

огурцы;

картофель;

кабачки;

баклажаны;

редис;

редька;

горох.