Сода активно используется не только в кулинарии, но и в быту, а также в саду и огороде.

Гидрокарбонат натрия является универсальным и доступным средством с широким спектром применения.

Подкормка для томатов

Многие дачники стремятся вырастить сладкие помидоры. Исследования показывают, что подкормка на основе соды не только ускоряет созревание плодов, но и придаёт им сладость.

Для этого готовят 0,5%-й раствор из пищевой соды. Для применения под корень концентрацию увеличивают до 3,5%.

Омолаживание роз

Если кусту много лет, и молодые побеги завязываются неохотно или не появляются вовсе, то растение можно опрыснуть раствором на основе соды.

Для приготовления активного состава на 5 литров воды используют 1 чайную ложку соды. Также добавляют 1 чайную ложку сульфата магния и ½ чайной ложки нашатырного спирта.

Борьба с сорняками

Чтобы эффективно избавиться от сорных трав на участке, нужно приготовить содовый раствор. На 1 литр воды используют 3-4 столовые ложки соды. Раз в месяц раствором обрабатывают почву, и сорняки перестают расти.