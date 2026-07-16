Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Универсальное средство для омоложения кустов роз и выращивания помидоров 0 154

Дом и сад
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Универсальное средство для омоложения кустов роз и выращивания помидоров

Сода активно используется не только в кулинарии, но и в быту, а также в саду и огороде.

 

Гидрокарбонат натрия является универсальным и доступным средством с широким спектром применения.

Подкормка для томатов

Многие дачники стремятся вырастить сладкие помидоры. Исследования показывают, что подкормка на основе соды не только ускоряет созревание плодов, но и придаёт им сладость.

Для этого готовят 0,5%-й раствор из пищевой соды. Для применения под корень концентрацию увеличивают до 3,5%.

Омолаживание роз

Если кусту много лет, и молодые побеги завязываются неохотно или не появляются вовсе, то растение можно опрыснуть раствором на основе соды.

Для приготовления активного состава на 5 литров воды используют 1 чайную ложку соды. Также добавляют 1 чайную ложку сульфата магния и ½ чайной ложки нашатырного спирта.

Борьба с сорняками

Чтобы эффективно избавиться от сорных трав на участке, нужно приготовить содовый раствор. На 1 литр воды используют 3-4 столовые ложки соды. Раз в месяц раствором обрабатывают почву, и сорняки перестают расти.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему огородники пригибают лук к земле: дачные советы
Изображение к статье: Как защитить урожай огурцов от болезней с помощью простой обработки
Изображение к статье: Как повысить урожайность смородины: что закопать под кустами
Изображение к статье: Как определить, что тыкву пора убирать: советы для дачников

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Россия
Политика
1
Изображение к статье: Скоростной поезд ICE
Lifenews
Изображение к статье: Китайский акробат Ли Цинбао
Lifenews
Изображение к статье: опоры жд моста в аэропорту Риги
Политика
1
Изображение к статье: заседание Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Правнук Брежнева
В мире
Изображение к статье: Россия
Политика
1
Изображение к статье: Скоростной поезд ICE
Lifenews
Изображение к статье: Китайский акробат Ли Цинбао
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео