Облепиха — это растение, ветки которого могут быть усыпаны ягодами при правильном уходе.

Многие садоводы сталкиваются с проблемами при выращивании облепихи, не дождавшись плодоношения, которое они ожидали. Иногда ягод оказывается недостаточно, а порой они вовсе отсутствуют.

Кроме того, корневая поросль может создавать определенные трудности. Однако все эти проблемы можно решить с помощью правильного ухода. Чтобы добиться того, чтобы ветки облепихи ломились от ягод, важно начать с выбора качественного саженца.

Какой саженец выбрать

При покупке саженца необходимо внимательно осмотреть его. Убедитесь, что растение выглядит здоровым, нет ли повреждений, какова состояние корневой системы и не иссушены ли корни. Для облепихи важно выбирать саженец с несколькими развитыми ветвями, что способствует лучшему плодоношению.

Выбор места для посадки

Облепиха требует солнечного участка для хорошего роста и активного плодоношения. Также важно учитывать расположение корневой системы: корни облепихи находятся в верхнем слое почвы и могут расползаться далеко от ствола.

Не рекомендуется сажать облепиху рядом с огородом, цветниками или кустарниками, которые требуют регулярного рыхления. Оптимальным вариантом будет размещение растения на границе участка, рядом с пустырем или лугом.

Следует помнить, что повреждение корней может привести к избыточной корневой поросли, которой так боятся садоводы.

Уход за облепихой

Облепиха неприхотлива в уходе. Можно не ухаживать за ней вовсе, но если весной и в период цветения вносить подкормки (смесь азота, калия и фосфора) и поливать в засуху, растение ответит богатым урожаем.

При внесении удобрений в почву следует быть осторожным, чтобы не повредить корни. Можно сделать несколько неглубоких ямок по периметру кроны, заполнить их удобрениями (минеральными или органическими) и присыпать землей.

Опыление облепихи

Облепиха относится к двудомным растениям, для плодоношения ей необходимо наличие как женского, так и мужского растения. Если на участке растет только женское растение, есть несколько способов обеспечить его опыление.

Самый простой способ — посадить рядом мужское растение. Экономный вариант — привить на женское растение несколько веточек с мужского. Быстрый способ — найти мужское растение, срезать ветку и использовать ее для опыления цветущего женского дерева.

Следуя этим рекомендациям, можно обеспечить богатый урожай облепихи.