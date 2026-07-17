Дрожжи можно использовать в огороде для профилактики грибковых заболеваний, но лечить уже пораженные растения они не способны, рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев.

По словам эксперта, дрожжевые обработки помогают снизить риск фитофтороза, мучнистой росы и разных видов гнилей. Полезные дрожжевые грибки остаются на поверхности листьев и конкурируют с патогенными грибами, мешая им закрепиться на растении.

Воробьев отметил, что дрожжи также способны вырабатывать вещества, по действию похожие на антибиотики. Это может частично подавлять развитие некоторых бактерий и грибков.

Обрабатывать растения дрожжами лучше до появления болезни или после применения фунгицидов — химических или биологических препаратов, которые борются с патогенными грибами.

Агроном добавил, что дрожжи могут немного стимулировать рост растений за счет белков, аминокислот и веществ, влияющих на формирование корней. Однако считать их полноценным удобрением не стоит.

Для роста растений, по словам специалиста, эффективнее использовать конский навоз и золу. Если их нет, можно применять минеральные удобрения, которые обеспечивают посадки необходимыми веществами.

Обрабатывать растения дрожжами лучше до появления болезни или после применения фунгицидов — химических или биологических препаратов, которые борются с патогенными грибами.

Агроном добавил, что дрожжи могут немного стимулировать рост растений за счет белков, аминокислот и веществ, влияющих на формирование корней. Однако считать их полноценным удобрением не стоит.

Для роста растений, по словам специалиста, эффективнее использовать конский навоз и золу. Если их нет, можно применять минеральные удобрения, которые обеспечивают посадки необходимыми веществами.