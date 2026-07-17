Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Могут ли дрожжи спасти томаты от болезней? 0 39

Дом и сад
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: В ожидании урожая

Дрожжи можно использовать в огороде для профилактики грибковых заболеваний, но лечить уже пораженные растения они не способны, рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев.

По словам эксперта, дрожжевые обработки помогают снизить риск фитофтороза, мучнистой росы и разных видов гнилей. Полезные дрожжевые грибки остаются на поверхности листьев и конкурируют с патогенными грибами, мешая им закрепиться на растении.

Воробьев отметил, что дрожжи также способны вырабатывать вещества, по действию похожие на антибиотики. Это может частично подавлять развитие некоторых бактерий и грибков.

Обрабатывать растения дрожжами лучше до появления болезни или после применения фунгицидов — химических или биологических препаратов, которые борются с патогенными грибами.

Агроном добавил, что дрожжи могут немного стимулировать рост растений за счет белков, аминокислот и веществ, влияющих на формирование корней. Однако считать их полноценным удобрением не стоит.

Для роста растений, по словам специалиста, эффективнее использовать конский навоз и золу. Если их нет, можно применять минеральные удобрения, которые обеспечивают посадки необходимыми веществами.

Обрабатывать растения дрожжами лучше до появления болезни или после применения фунгицидов — химических или биологических препаратов, которые борются с патогенными грибами.

Агроном добавил, что дрожжи могут немного стимулировать рост растений за счет белков, аминокислот и веществ, влияющих на формирование корней. Однако считать их полноценным удобрением не стоит.

Для роста растений, по словам специалиста, эффективнее использовать конский навоз и золу. Если их нет, можно применять минеральные удобрения, которые обеспечивают посадки необходимыми веществами.

×
Читайте нас также:
#сельское хозяйство #биология #удобрения
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Универсальное средство для омоложения кустов роз и выращивания помидоров
Изображение к статье: Как определить кислотность почвы без тестов: полезные советы
Изображение к статье: Пять способов использования скошенной газонной травы
Изображение к статье: Почему огородники пригибают лук к земле: дачные советы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Испанские слизни чувствуют себя в Латвии как дома
Наша Латвия
Изображение к статье: Термометр
В мире
Изображение к статье: Рождаемость в Латвии остается на низком уровне
Наша Латвия
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Охранники ищут работу
Наша Латвия
Изображение к статье: Этот опасный бассейн
ЧП и криминал
Изображение к статье: Испанские слизни чувствуют себя в Латвии как дома
Наша Латвия
Изображение к статье: Термометр
В мире
Изображение к статье: Рождаемость в Латвии остается на низком уровне
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео