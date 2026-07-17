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Почему на малине появляются черви и как с ними бороться 0 60

Дом и сад
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему на малине появляются черви и как с ними бороться

Черви на малине — это распространенная проблема среди садоводов. Личинки могут появляться в сочных ягодах.

 

Если вы обнаружили вредителей, не стоит расстраиваться, так как всегда есть решение. Профилактические мероприятия помогут избавиться от вредителей.

Почему на малине появляются черви

Вредители используют плоды в качестве источника питания. Насекомые часто паразитируют на ягодах, так как это простой способ вывести потомство и прокормить его. Черви могут появляться на различных плодах.

Малина не является исключением. В ягодах содержится много питательных веществ, которые вредители используют для выведения нового поколения.

Полив малины горячей водой

Если на вашем участке много плодовых кустарников, важно уделить внимание профилактике. Если черви появились на ягодах малины, они могут быстро распространиться по всему участку.

Первую защиту следует проводить ранней весной, когда на кустах еще нет почек. Для этого можно использовать горячую воду, которая должна попадать не только под корни, но и на каждый стебель. В начале весны земля еще мерзлая, поэтому такая процедура не повредит корневой системе.

Этот метод обработки подходит не только для малины, но и для кустарников смородины или земляники. Профилактическое мероприятие можно повторить осенью, когда температура воздуха снизится до 5 градусов.

Особенности борьбы с червями на малине

Предотвратить распространение червей на малине достаточно просто. Специалисты утверждают, что лучше предотвратить проблему, чем потом с ней бороться. Определить наличие червей в ягодах сложно, и чаще всего садоводы обнаруживают их во время сбора урожая.

Ягоды лучше сортировать вручную. Затем из них можно приготовить варенье или компот. Чтобы черви начали вылазить из малины, плоды лучше залить подсоленной водой. Червей аккуратно собирают вручную, а ягоды промывают чистой водой.

Народные средства для борьбы с червями

К эффективным народным средствам для борьбы с червями относятся:

1. Опрыскивание марганцовкой. В 1 литре воды достаточно размешать 0,5 грамма марганцовки, чтобы раствор приобрел розовый оттенок.

2. Водный раствор соды. В ведре воды нужно размешать 1 столовую ложку соды. Процедуру можно повторять до появления плодовых завязей.

3. Настой пижмы. 350 граммов сушеной травы заливают 10 литрами кипятка. После кипячения раствор остужают и фильтруют.

Эти народные средства уже доказали свою эффективность и помогут быстро избавиться от червей.

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