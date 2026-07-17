Преждевременное опадение завязей — это серьезная проблема, которая может привести к значительной потере урожая. Разберемся в основных причинах и методах борьбы с этой ситуацией.

Естественные процессы

Опадение завязей не всегда должно вызывать панику. Даже взрослое дерево может избавляться от части завязей, особенно если они формируются слабыми.

Деревья способны саморегулировать плодоношение, поэтому опадение небольшой части завязей — это вполне естественный процесс.

Недостаток или избыток влаги

При формировании завязей важно следить за количеством влаги. Чаще всего причиной опадения становится недостаток влаги. Однако, если грунт возле яблонь слишком увлажнен, это также может привести к опадению завязей. Необходимо обеспечивать умеренный полив и постоянный контроль за состоянием почвы.

Если влажность повышенная, рекомендуется выполнить следующие действия:

1. Рыхление почвы. Это поможет влаге быстрее проникать в грунт.

2. Удаление сорных трав. Они препятствуют испарению избыточной влаги.

3. Обрезка. Чрезмерное загущение кроны может негативно сказаться на состоянии дерева, так как солнечные лучи не смогут прогреть почву должным образом. Также загущенные посадки могут способствовать развитию заболеваний и инфекций.

Недостаток питательных веществ

Во время формирования плодов яблоня нуждается в различных микроэлементах. Если почва плодородная и влаги достаточно, проблем возникать не должно. В противном случае стоит задуматься о подкормках.

Важно отметить, что в период формирования плодов следует избегать использования азотных удобрений, так как они способствуют ускоренному росту зеленой массы. Для сохранения завязей необходимо вносить калий и фосфор.

Болезни и вредители

Опасные болезни:

• парша;

• ржавчина;

• розеточность и другие.

Вредители:

1. Цветоед.

2. Плодожорка.

3. Плодовый пилильщик.

Для защиты от болезней можно использовать фунгициды широкого спектра действия, такие как:

• «Споробактерин»;

• «Фитоспорин-М».

Также можно применять средства, направленные на борьбу с конкретными вредителями. Если количество вредителей становится критическим, следует принимать соответствующие меры, учитывая особенности своего участка.

Неблагоприятные условия

К основным неблагоприятным условиям можно отнести:

1) Сильный ветер.

2) Град или ливень.

3) Продолжительные дожди.

4) Длительная жара.

Сильные перепады температуры также могут нанести серьезный вред, даже летом. Например, если днем температура достигает +30, а вечером идет дождь и температура падает до +10, это вызывает стресс у яблони.

Защитить плодовые деревья от неблагоприятных погодных условий невозможно, но можно правильно выбрать место для посадки, заранее учитывая все риски.