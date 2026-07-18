В июле начинают появляться первые томаты, и дачники должны помнить о важных действиях для успешного урожая.

Существует несколько важных мероприятий, которые необходимо выполнять в июле для получения хорошего урожая томатов.

Формирование кустов

Хотя многие дачники занимаются формированием кустов в начале лета, эту процедуру не стоит игнорировать, когда появляются первые плоды. Важно помнить, что с появлением плодов растение испытывает дополнительную нагрузку.

Необходимо удалять листья и завязи, так как они отбирают питательные вещества, что мешает плодам активно наливаться. Рекомендуется удалять новые пасынки, оставляя только небольшие пенечки, а также избавляться от крупных и желтеющих нижних листьев.

Подкормка

Финальная подкормка томатов выполняется в июле, хотя многие дачники ее игнорируют. Важно правильно подбирать состав для повышения плодоношения.

Можно приготовить универсальный раствор, состоящий из:

10 г мочевины;

2 г медного купороса;

1 литра коровяка;

20 г серного калия;

20 г суперфосфата;

10 литров воды.

Раствор используется для профилактического полива под корень, на один куст требуется около литра.

Рыхление грунта

Регулярный полив важен, но не стоит забывать, что повышенная влажность может навредить растениям. Например, она способствует развитию грибковых заболеваний и нарушает обмен веществ.

Рыхление почвы поможет избежать этих проблем и обеспечит профилактику от сорняков и вредителей. Рыхление рекомендуется выполнять каждую неделю.

Полив

Корневая система томатов нуждается в регулярном поливе. Листовые поливы могут навредить растениям.

Капельный полив является идеальным решением. В июле кусты следует поливать 1-2 раза в неделю, используя около 5 литров воды на каждый томат.

Обработка от вредителей

В июле вредители проявляют максимальную активность. Многие дачники отказываются от обработок, опасаясь за урожай, но существуют народные методы и биопрепараты.

Для обработки от вредителей можно использовать раствор из сыворотки, смешав литр сыворотки с 3 литрами воды. Обработку следует проводить дважды с интервалом в 10 дней.

Окучивание кустов

С формированием плодов кусты испытывают серьезные нагрузки, что может привести к деформации. Опытные дачники рекомендуют окучивание кустов. Можно использовать доски размером 20 сантиметров, создавая квадраты и подсыпая в них питательный грунт.

Каждый дачник может выбрать подходящую технологию окучивания в зависимости от особенностей своего участка.

Сбор урожая

Если томаты спеют постепенно, их следует регулярно собирать. Это простое действие поможет повысить урожайность, так как энергия растений будет расходоваться более эффективно, а нагрузка на кусты снизится.