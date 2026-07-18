Чтобы клубника радовала вас обильным и крупным урожаем каждый год, важно ухаживать за кустиками после плодоношения.

Существует несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание после сбора урожая.

Рыхление почвы и удаление сорняков

Первым делом необходимо удалить сорняки на грядках, которые могут забирать питательные вещества у кустиков. Затем следует рыхлить почву, чтобы корни получали больше кислорода и влаги.

Удаление усов

Усы клубники используются для размножения. Один куст может дать 10 и более усов. Лишние розетки нужно удалить, оставив 2-3 самых крепких.

Удаление старых листьев и обработка кустов

Следует убрать засохшие и больные листья, так как они могут стать источником заболеваний. После удаления листьев кустики обрабатывают 1%-м раствором бордоской жидкости.

Полив

Клубника нуждается в поливе и после плодоношения. Полив должен быть менее обильным, но нельзя допускать пересыхания почвы.

Подкормка

После сбора урожая клубнику подкармливают азотными удобрениями. Через 15 дней после внесения подкормки используют минеральные составы, содержащие фосфор и калий.