Корица — это не только вкусная специя, но и мощный антиоксидант.

Корица содержит важные микроэлементы и противовоспалительные вещества, которые полезны для здоровья человека.

Эту специю используют не только для приготовления ароматной выпечки, но и в народной медицине и косметологии.

Огородники также нашли способ применения корицы в качестве удобрения для комнатных растений и огородных культур.

Корица всегда доступна и недорога, её можно приобрести в любом магазине.

Укоренение

Корица может заменить некоторые удобрения и стимуляторы роста. Нанесение корицы на стебель растения при посадке способствует ускорению развития корней.

Для приготовления раствора с корицей, который подходит для укоренения черенков, понадобятся всего два ингредиента.

Сначала черенок нужно опустить срезом в мед, затем в корицу, после чего его помещают в емкость с водой. Обычно через 7-9 дней растение укореняется.

Насекомые и болезни

Запах корицы отпугивает многих насекомых. Они быстро покидают грядки и цветочные горшки, если провести обработку раствором корицы.

Корица также помогает избавиться от опасных вредителей, которые могут атаковать растения. Её можно добавлять непосредственно в грунт или в удобрение.