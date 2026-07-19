Корица — это не только вкусная специя, но и мощный антиоксидант.
Корица содержит важные микроэлементы и противовоспалительные вещества, которые полезны для здоровья человека.
Эту специю используют не только для приготовления ароматной выпечки, но и в народной медицине и косметологии.
Огородники также нашли способ применения корицы в качестве удобрения для комнатных растений и огородных культур.
Корица всегда доступна и недорога, её можно приобрести в любом магазине.
Укоренение
Корица может заменить некоторые удобрения и стимуляторы роста. Нанесение корицы на стебель растения при посадке способствует ускорению развития корней.
Для приготовления раствора с корицей, который подходит для укоренения черенков, понадобятся всего два ингредиента.
Сначала черенок нужно опустить срезом в мед, затем в корицу, после чего его помещают в емкость с водой. Обычно через 7-9 дней растение укореняется.
Насекомые и болезни
Запах корицы отпугивает многих насекомых. Они быстро покидают грядки и цветочные горшки, если провести обработку раствором корицы.
Корица также помогает избавиться от опасных вредителей, которые могут атаковать растения. Её можно добавлять непосредственно в грунт или в удобрение.
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